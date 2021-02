Grande Fratello | un’ex protagonista del reality è in dolce attesa e svela il sesso del suo secondo bebè

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Caterina Siviero è indel suofiglio. L’ex concorrente della dodicesima edizione delsta per regalare un fratellino alla sua primogenita Camilla. Caterina e il suo compagno, il calciatore Marco Contini, hanno annunciato qualche giorno fa la bella notizia sui rispettivi profili social. L’ex gieffina, che è un’influencer molto seguita su Instagram, ha fatto sapere di essere incon una tenera foto di famiglia: Mi esplode il cuore di gioia. Mentre scrivo queste parole mi scende una lacrima. Questo per dirvi che le cose inaspettate sono le più belle, un altro cuoricino che batte dentro la sua mamma, la Pippi diventerà sorella maggiore, l’amore si moltiplica e ad agosto arriverà BABY2! La mamma, papà e Camilla ti aspettano, per farti respirare ...

MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - fabioalisei : @nzingaretti @carmelitadurso A questo punto ringraziamo anche il Grande Fratello che ci ha insegnato quanto sia importante pagare l'IMU. - fabioalisei : A questo punto ringraziamo anche il Grande Fratello che ci ha insegnato quanto sia importante pagare l'IMU. - jaureguistattos : RT @benzosdimples: Il Grande Fratello che dopo tutte le segnalazioni ricevute dai suoi sponsor se ne esce con “i vip danno un caloroso augu… - fuegoteoficial : RT @damncatra: pier: fuori ti amano dayane: ho bisogno di sentire il loro amore il grande fratello: *blocca gli aerei* #exrosmello #dmv… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Con la finale delVip 5 ormai alle porte la mente è già fiondata al prossimo reality di Canale 5: l'Isola dei Famosi . Abbandoniamo la Casa di Cinecittà per l'isoletta delle Honduras in cui stanno per ...Chi è Andrea Zelletta: età, fidanzata, carriera eVip Vip e Personaggi Redazione Web - 22 Feb 2021 Andrea Zelletta è senza ombra di dubbio uno dei personaggi televisivi più conosciuti ...Andrea Zenga conferma la forte chimica nata con Rosalinda Cannavò nella Casa del Grande Fratello Vip ma svela che sotto le coperte, durante un ...Isola dei Famosi 2021, Giovanni Ciacci non parte per i 'segni' lasciati dal Covid. Giovanni Ciacci non potrà partecipare all'Isola Dei Famosi 2021. Era uno dei concorrenti più a ...