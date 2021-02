**Governo: bozza dl ministeri, nasce comitato interministeriale transizione digitale** (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) – E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il comitato interministeriale per la transizione digitale (Citd). E’ quanto prevede una bozza del dl ministeri che è stato visionato dall’Adnkronos. Nell’ambito del comitato, si legge, “sono assunte le decisioni strategiche necessarie a garantire la coerente e puntuale declinazione della strategia nazionale per la transizione digitale”. Il comitato è composto dal presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi o dal ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, dal ministro per la Pa, Renato Brunetta, dal ministro dell’Economia e delle finanze, Daniele Franco, dal ministro della ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) – E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ilinterale per ladigitale (Citd). E’ quanto prevede unadel dlche è stato visionato dall’Adnkronos. Nell’ambito del, si legge, “sono assunte le decisioni strategiche necessarie a garantire la coerente e puntuale declinazione della strategia nazionale per ladigitale”. Ilè composto dal presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi o dal ministro delegato per l’innovazione tecnologica e ladigitale, Vittorio Colao, dal ministro per la Pa, Renato Brunetta, dal ministro dell’Economia e delle finanze, Daniele Franco, dal ministro della ...

Ultime Notizie dalla rete : **Governo bozza Governo, l'energia cambia dicastero: dal Mise alla Transizione Ecologica Nella bozza dello 'Schema di articolazione delle competenze Mise da trasferire alla Transizione ... Governo, lo spostamento delle competenze In particolare vengono trasferite al neo ministero della ...

Governo: la politica energetica al Ministero della Transizione ecologica E' questo quanto è scritto in una bozza di decreto (del quale l'ANSA è venuta in possesso) per il trasferimento di alcune competenze del Ministero dello Sviluppo economico (Mise) al nuovo Ministero ...

**Governo: bozza dl ministeri, nasce comitato interministeriale transizione digitale** Il Tempo Tari e nuovi rifiuti urbani: ecco i chiarimenti del governo Le utenze non domestiche potranno comunicare entro il 30 giugno di ogni anno la volontà di affidarsi, nell’esercizio successivo, al mercato e non al servizio pubblico per la gestione dei propri rifiut ...

Forza Italia: “Cashback è spreco di soldi, Draghi intervenga: ecco come” Il cashback è debito cattivo, non servirà a combattere l'evasione e ha pure una norma scritta male permettendo abusi. Piuttosto il nuovo Governo faccia una grande riforma del sistema fiscale per venir ...

