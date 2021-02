Fiorentina, Kouame: 'Mi manca il gol, voglio sbloccarmi presto' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) FIRENZE - "La prima volta in Italia sono arrivato a Sesto, in provincia di Firenze. Ho girato l'Italia e giocare qui è una cosa meravigliosa" . L'attaccante della Fiorentina Christian Kouame ha ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) FIRENZE - "La prima volta in Italia sono arrivato a Sesto, in provincia di Firenze. Ho girato l'Italia e giocare qui è una cosa meravigliosa" . L'attaccante dellaChristianha ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Kouame Fiorentina, Kouame: 'Mi manca il gol, voglio sbloccarmi presto' FIRENZE - "La prima volta in Italia sono arrivato a Sesto, in provincia di Firenze. Ho girato l'Italia e giocare qui è una cosa meravigliosa" . L'attaccante della Fiorentina Christian Kouame ha risposto alle domande dei tifosi sul canale ufficiale viola: "Quando vedevo i giocatori in tv io avevo sempre il desiderio di arrivare a giocare come loro, poi mi è ...

Kouame risponde alle domande dei tifosi attraverso i canali social della Fiorentina Intervistato attraverso i canali social dalla Fiorentina, l'attaccante Christian Kouame ha risposto alle domande dei tifosi: 'Al mattino non prendo caffè o latte, solo un po' di uova strapazzate (ride, ndr). La prima volta in Italia sono ...

