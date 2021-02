Enzo Decaro | conoscete il suo titolo di studio? Non ve lo sareste mai aspettato

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)è uno dei più grandi attori di sempre, ma sapete chediha? Non tutti conoscono questo ‘retroscena’, i dettagli. Nato a Napoli il 24 Marzo del 1958, il buonha iniziato, sin da giovanissimo, ad intraprendere la carriera da attore. E così, in compagnia di Massimo Troisi e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

GiudittaScarpa : Gente leggete bene!!! Sotto il lupo c'e Enzo Decaro! Attore, cantante, sceneggiatore....e con due occhi chiari da f… - zazoomblog : L’amore strappato Enzo Decaro: “Cosa mi ha detto il vero Rocco” - #L’amore #strappato #Decaro: #“Cosa -

Ultime Notizie dalla rete : Enzo Decaro

... presenti e passati, di Comune e Regione: Alberto Unia, Stefania Giannuzzi,Lavolta, Alberto ... il presidente dell'Anci, Antonio, lancia l'allarme sull'eccesso di responsabilità che gravano ...... dai Giancattivi a La Smorfia di Massimo Troisi ,e Lello Arena ai Gatti di Vicolo Miracoli. Nel lungo periodo in cui Verdone lavorò alle registrazioni dello show, lui e gli altri artisti ...Mercoledì 24 febbraio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play, va in onda la terza e ultima puntata de L'amore strappato ...89 anni fa veniva varata la più bella nave della storia della Marina italiana, l'Amerigo Vespucci che ancora solca i mari del mondo.