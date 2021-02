“Dai una mano all’arbitro”: parte la campagna nel calcio dilettantistico inglese (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le offese e le violenze subite dagli arbitri sono un problema serio non solo nel calcio professionistico (come nel caso di Mike Dean) ma anche e soprattutto a livello dilettantistico. Per questo motivo è nata in Inghilterra una campagna a sostegno dei direttori di gara, che consiste nell’applaudire gli arbitri prima di ogni partita. Un gesto forte per lanciare un messaggio di distensione, nei confronti di soggetti poco tutelati specialmente nelle realtà non di primo piano. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le offese e le violenze subite dagli arbitri sono un problema serio non solo nelprofessionistico (come nel caso di Mike Dean) ma anche e soprattutto a livello. Per questo motivo è nata in Inghilterra unaa sostegno dei direttori di gara, che consiste nell’applaudire gli arbitri prima di ogni partita. Un gesto forte per lanciare un messaggio di distensione, nei confronti di soggetti poco tutelati specialmente nelle realtà non di primo piano. L'articolo ilNapolista.

