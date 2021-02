Covid | cresce la variante inglese Il Cts | “Restate a casa il più possibile”

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alessandro Nunziati La diffusione delè spinta dalla, oltre il 30% delle infezioni in Italia è dovuto a quellae a metà marzo sarà predominante in tutto il Paese, hanno detto gli esperti di Iss e Cts al premier Mario Draghi – e in diverse zone si materializza la temuta terza ondata. Allarme alto, in particolare, nella provincia di Brescia, che diventa così zona “arancione rafforzata”, al pari di 14 comuni dell’Emilia Romagna; crescono poi le zone rosse in diversi territori mentre nelle ultime 24 ore si registrano altri 356 morti, ben 82 più di lunedì, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva aumentano di 28. Oggi Speranza farà comunicazioni in aula alla Camera sulle nuove misure per il contrasto della pandemia. Si mira a definire il nuovo provvedimento cercando un punto di ...