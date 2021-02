Covid | Bonaccini | ‘critiche nel Pd? Le persone mi scrivono per dire ‘hai fatto bene”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb (Adnkronos) – “Io sto ricevendo da ieri sera un sacco di messaggi diche mi dicono haie non rinunciare all’idea che in politica anche tradistanti dal punto di vista del pensiero si possa lavorare insieme'”. Lo ha detto Stefanoospite di Mattino5, sulle critiche ricevuta nel Pd sulle riaperture. “Quando il ministro Franceschini, che mi sembra faccia ancora parte del Pd, ha proposto di riaprire non solo i musei, ma anche cinema e teatri, e immagino l’avrà detto per le zone gialle, con il distanziamento, la mascherina, fa una proposta di buon senso”, ha spiegato il governatore dell’Emilia Romagna. Al Pd “vorrei ricordare di aver dato una mano in un momento molto difficile per il centrosinistra, insieme a tantissimi della mia regione, quando un anno fa ...