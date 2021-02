Camoranesi esonerato dal Maribor

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)(SLOVENIA) - 1,86 punti di media a partita (39 punti in 21 partite) non sono bastati a Mauro Germanper rimanere sulla panchina degli sloveni del. L'ex calciatore italo - ...

Sulla panchina del Maribor da settembre 2020,al momento era in vetta alla Prva Liga con 43 punti insieme all'NK Olimpia. Nonostante ciò, il club ha deciso di esonerarlo e attraverso una ...Mauro Germannon è più l'allenatore dell'NK Maribor: ecco il comunicato ufficiale del club sulla situazione in ...L'ex Juve aveva ricevuto l'incarico nel settembre 2020, ma gli ultimi risultati negativi gli sono costati la panchina. Sasa Gajser prenderà il suo posto ...MARIBOR (SLOVENIA) - Mauro German Camoranesi non è più l'allenatore del Maribor. L'ex Juve, che aveva ricevuto l'incarico nel settembre 2020, paga i risultati negativi dell'ultimo mese, tre pareggi e ...