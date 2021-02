Bambino morto intossicato a Tebe (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A Tebe, circa 50 chilometri da Atene, è divampato un incendio in un campo migranti dove si vive in container. Un bimbo ha perso la vita. Grecia, bimbo di 7 anni morto intossicato nel campo per migranti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A, circa 50 chilometri da Atene, è divampato un incendio in un campo migranti dove si vive in container. Un bimbo ha perso la vita. Grecia, bimbo di 7 anninel campo per migranti su Notizie.it.

serenjtatem : @twosweetghosts e gesù bambino è morto di freddo - Ele75480142 : RT @noemi29223769: T: 'L'unico motivo per cui litigavo con Francesco erano le congetture' Si e Gesù bambino è morto di freddo #tzvip - Rosi21303554 : RT @noemi29223769: T: 'L'unico motivo per cui litigavo con Francesco erano le congetture' Si e Gesù bambino è morto di freddo #tzvip - _unsaidemily : RT @noemi29223769: T: 'L'unico motivo per cui litigavo con Francesco erano le congetture' Si e Gesù bambino è morto di freddo #tzvip - Mosca_Bianca1 : RT @noemi29223769: T: 'L'unico motivo per cui litigavo con Francesco erano le congetture' Si e Gesù bambino è morto di freddo #tzvip -