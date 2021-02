Aveva nascosto una microcamera nel bagno delle colleghe: indagato il sindaco di Albano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Guai per Maurizio Donisi, sindaco del comune bergamasco Albano Sant'Alessandro e maestro elementare, è indagato per intereferenze illecite nella vita privata: una collega ha infatti scoperto una ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Guai per Maurizio Donisi,del comune bergamascoSant'Alessandro e maestro elementare, èper intereferenze illecite nella vita privata: una collega ha infatti scoperto una ...

