Atalanta Real Madrid, doppia tegola: Freuler e Casemiro squalificati (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Remo Freuler e Casemiro salteranno la gara di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Atalanta Remo Freuler e Casemiro non scenderanno in campo nella gara di Champions League tra Real Madrid e Atalanta, valevole per il ritorno degli ottavi di finale. Il centrocampista nerazzurro è stato espulso al 17? della sfida del Gewiss Stadium per un fallo su Vinicius Junior, mentre il brasiliano era diffidato ed è stato ammonito a seguito di un atterramento ai danni di Duvan Zapata.

ChampionsLeague : ??? Stadio di Bergamo ?? ?? Atalanta ?? Real Madrid #UCL - Atalanta_BC : Il Real a #BergAMO! ???? The Blancos come to Bergamo! ? ???? @ChampionsLeague - RO16 - 1st leg ?? @realmadrid ??… - UEFAcom_it : La formazione ufficiale dell'Atalanta ???? Il protagonista stasera sarà _________ ?? SEGUI Atalanta-Real Madrid con… - Pedro69280970 : RT @vfeltri: Che vergogna espellere un giocatore dell’Atalanta in quel modo. Partita rovinata. Arbitro da mandare a casa. Che tristezza. Fa… - Fefinho83 : Cazzo se gioca l'Atalanta! Con 1 in meno escono da sotto a 1 tocco e arrvano in area del Real. -