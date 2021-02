Atalanta, che rabbia! Il Real in 11 contro 10 per 80' vince solo nel finale (Di giovedì 25 febbraio 2021) La beffa arriva all'86', nel modo meno aspettato e più doloroso: un destro da fuori a giro del difensore mancino Mendy. Il Real Madrid espugna così Bergamo, vincendo per 1 - 0 il primo round dell'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 25 febbraio 2021) La beffa arriva all'86', nel modo meno aspettato e più doloroso: un destro da fuori a giro del difensore mancino Mendy. IlMadrid espugna così Bergamo,ndo per 1 - 0 il primo round dell'...

ZZiliani : Va be’ che #Agnelli, esattamente due anni fa a Londra, aveva detto che l’Atalanta in #Champions senza alcuna storia… - enricoruggeri : Non importa come andrà a finire, i tifosi dell’Atalanta devono essere fieri di questi ragazzi: hanno reagito a un i… - jotajordi13 : Niente @jpedrerol !!! Stasera Atalanta manderà il Madrid vai via. #MiApuesta su @WilliamHillES è che vincerai 3-1 e… - Alemilanista86 : RT @saveriocamba: Mi piace il principio per il quale bisogna tifare l'Atalanta in Europa in quanto italiana, fare la morale a chi non lo fa… - MancusoPaolo : @RaiSport @Atalanta_BC L’unica cosa che mi tranquillizza del video degli atalantini è che certamente non erano presenti bresciani!! -