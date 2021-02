Appalti per le mascherine cinesi, un trader ai domiciliari e misura interdittiva per Mario Benotti e altri tre indagati (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un arresto e altre 4 misure cautelari sono state ordinate dal gip del Tribunale di Roma nell’ambito dell’inchiesta sull’acquisto di mascherine per l’emergenza Covid. Ai domiciliari è finito il trader ecuadoriano Jorge Solis, mentre quattro misure interdittive del divieto temporaneo dell’esercizio di attività d’impresa e del divieto di ricoprire incarichi o uffici direttivi in persone giuridiche-imprese (con interdizione dallo svolgimento di tutte le attività inerenti) sono state emesse a carico del giornalista Rai Mario Benotti, Andrea Vincenzo Tommasi, Georges Fares Khouzam e Daniela Rossana Guarnieri. L’accusa è quella di traffico di influenze illecite in concorso aggravato dal reato transnazionale. Le investigazioni della Guardia di finanza riguardano gli affidamenti, per un valore complessivo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un arresto e altre 4 misure cautelari sono state ordinate dal gip del Tribunale di Roma nell’ambito dell’inchiesta sull’acquisto diper l’emergenza Covid. Aiè finito ilecuadoriano Jorge Solis, mentre quattro misure interdittive del divieto temporaneo dell’esercizio di attività d’impresa e del divieto di ricoprire incarichi o uffici direttivi in persone giuridiche-imprese (con interdizione dallo svolgimento di tutte le attività inerenti) sono state emesse a carico del giornalista Rai, Andrea Vincenzo Tommasi, Georges Fares Khouzam e Daniela Rossana Guarnieri. L’accusa è quella di traffico di influenze illecite in concorso aggravato dal reato transnazionale. Le investigazioni della Guardia di finanza riguardano gli affidamenti, per un valore complessivo di ...

