Afragola: uomo morto carbonizzato in un parcheggio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una scoperta terribile è stata fatta ad Afragola. Nel parcheggio del centro commerciale "Le porte di Napoli" è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. ll cadavere era carbonizzato, ed stato rinvenuto in un'auto totalmente bruciata dopo una segnalazione fatta da anonimi a polizia e carabinieri. Sul posto si sono recati i poliziotti del commissariato di Afragola. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ovviamente la prima è l'omicidio e il successivo incendio dell'auto col cadavere all'interno, in un tentativo di cancellare le prove. Ma l'altra ipotesi è quella del suicidio. Ci sarebbe però anche una terza ipotesi: quella dell'incidente. L'uomo, 48 anni, era affetto da disabilità e abitava a Cardito. È stato trovato semi carbonizzato in una posizione che fa ...

