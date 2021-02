Addio a Willy Ta Bi, un minuto di silenzio in Champions per ricordarlo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un minuto di silenzio prima della partita di UEFA Champions League tra Atalanta e Real Madrid, in programma questa sera, alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Così verrà ricordato Willy Braciano Ta Bi, giovane calciatore tragicamente scomparso all’età di 21 anni. Il centrocampista è venuto a mancare dopo una lunga malattia, un tumore L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Undiprima della partita di UEFALeague tra Atalanta e Real Madrid, in programma questa sera, alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Così verrà ricordatoBraciano Ta Bi, giovane calciatore tragicamente scomparso all’età di 21 anni. Il centrocampista è venuto a mancare dopo una lunga malattia, un tumore L'articolo

sportli26181512 : #Altrenotizie #calciogiocato Addio a Willy Ta Bi, un minuto di silenzio in Champions per ricordarlo: Un minuto di s… - Milannews24_com : Addio a Willy Ta Bi, l’Atalanta: «Il suo sogno s’è interrotto troppo presto» - CorriereQ : Addio a Willy Ta Bi, ex centrocampista dell’Atalanta scomparso a 21 anni - infoitsport : Addio al giovane Willy Braciano Ta Bi | Ex Atalanta, si è spento a 21 anni - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Atalanta, addio all'ex Primavera Willy Braciano Ta Bi: muore a soli 21 anni -