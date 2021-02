Zidane: “Non firmiamo per un pareggio. Il Real scende in campo per vincere sempre” (Di martedì 23 febbraio 2021) Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera contro l’Atalanta. Queste le sue parole: “Sappiamo la partita che ci aspetta domani sera, sappiamo da dove veniamo. Abbiamo lavorato bene, dovremo raccogliere un buon risultato, siamo impegnati e concentrati. Noi abbiamo esperienza, speriamo di arrivare fino alla finale. Abbiamo tutta l’intenzione di farlo, il Real Madrid è così: scendiamo in campo per vincere. Sappiamo bene che ci sarà anche una partita di ritorno, ma siamo concentrati su domani. Oggi io sono l’allenatore di questi giocatori, sono contento di poter contare su di loro. Tutti sono importanti, ogni allenatore ha le sue risorse”. Adesso c’è una situazione complessa come lo scorso anno.“Questo è quello che passa il convento, ma lo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 febbraio 2021) Zinedine, allenatore delMadrid, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera contro l’Atalanta. Queste le sue parole: “Sappiamo la partita che ci aspetta domani sera, sappiamo da dove veniamo. Abbiamo lavorato bene, dovremo raccogliere un buon risultato, siamo impegnati e concentrati. Noi abbiamo esperienza, speriamo di arrivare fino alla finale. Abbiamo tutta l’intenzione di farlo, ilMadrid è così: scendiamo inper. Sappiamo bene che ci sarà anche una partita di ritorno, ma siamo concentrati su domani. Oggi io sono l’allenatore di questi giocatori, sono contento di poter contare su di loro. Tutti sono importanti, ogni allenatore ha le sue risorse”. Adesso c’è una situazione complessa come lo scorso anno.“Questo è quello che passa il convento, ma lo ...

