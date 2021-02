Yakuza Ishin e Kenzan arrivano in Occidente? (Di martedì 23 febbraio 2021) Chi non conosce la celebre e longeva serie di Yakuza? Nata su PS2, Yakuza nel corso degli anni è arrivato anche su altre piattaforme, attualmente conta numerosi titoli, tra cui 2 rilasciati esclusivamente in Giappone. Il producer della serie “Daisuke Saito”, in una recente dichiarazione pubblicata su finalweapon, ha espresso il desiderio di localizzare i titoli giapponesei per l’Occidente, dando la possibilità a tutti di apprezzarli. Yakuza Ishin e Kenzan: Remake in sviluppo? A differenza dei capitoli di Yakuza rilasciati in Occidente, Ishin e Kenzan sono ambientati durante il Giappone Feudale, tra samurai, shogun e geishe. Purtroppo però per chi non sa il giapponese, i titoli in questione non dispongono ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 23 febbraio 2021) Chi non conosce la celebre e longeva serie di? Nata su PS2,nel corso degli anni è arrivato anche su altre piattaforme, attualmente conta numerosi titoli, tra cui 2 rilasciati esclusivamente in Giappone. Il producer della serie “Daisuke Saito”, in una recente dichiarazione pubblicata su finalweapon, ha espresso il desiderio di localizzare i titoli giapponesei per l’, dando la possibilità a tutti di apprezzarli.: Remake in sviluppo? A differenza dei capitoli dirilasciati insono ambientati durante il Giappone Feudale, tra samurai, shogun e geishe. Purtroppo però per chi non sa il giapponese, i titoli in questione non dispongono ...

