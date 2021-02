Vaccino Covid | AstraZeneca fino ai 65 anni | arriva il via libera dell’Aifa

Corriere : La segnalazione è arrivata da Genova. All’ospedale San Martino quindici infermieri, che si erano rifiutati di fare… - antoguerrera : A tutti gli italiani che hanno rifiutato vaccino Oxford-Astrazeneca: riduce del 94% il rischio di ricovero Covid in… - fattoquotidiano : Covid, Di Lorenzo (Irbm): “Basta con questo accanimento. Vaccino Astrazeneca è efficace ma dà fastidio perché costa… - Panf57 : RT @Agenzia_Ansa: Innalzata da 55 a 65 anni l'età di chi potrà ricevere il vaccino anti Covid di AstraZeneca. La decisione è stata presa do… - marchesaangeli : RT @FernandaVigagni: UN INFERMIERA DI 42 ANNI (MADRE DI 2 BAMBINI) DI UN OSPEDALE DI CORFÙ HA SVILUPPATO UNA PARALISI DEGLI ARTI INFERIORI… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

... un lavoro fatto per stabilire quanto dura l'immunizzazione deldi AstraZeneca dopo le ... Una singola dose assicura una protezione costante del 76 per cento contro il- 19 in un periodo ...Un anno di, e di chiusure. Nella solitudine e nella grande tristezza intima del momento che viviamo - ... Ilcome unica possibilità di soluzione al problema è una pura illusione; senza ...Brunella vive a Pompei, sola con sua figlia Federica, che ha 35 anni e un disturbo dello spettro autistico. “Frequenta un semiconvitto convenzionato, è esposta al rischio di contagio, ma dei vaccini n ...Il Teatro San Carlo, il Diana, il Mercadante, il Bellini: a Napoli ieri teatri illuminati per chiedere al governo la riapertura dopo un anno di chiusura forzata causa Covid.