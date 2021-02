Una base sulla Luna che parla russo e cinese (Di martedì 23 febbraio 2021) Lo avevamo predetto ed è accaduto: gli accordi di Artemide, così come formulati, non avrebbero potuto che determinare il consolidamento ulteriore del partenariato strategico tra Russia e Cina, incoraggiando le due potenze – escluse dal quadro – a coordinare con maggiore intensità, e possibilmente amalgamare, le rispettive agende per lo spazio extraterrestre. L’ultima novità proveniente InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 23 febbraio 2021) Lo avevamo predetto ed è accaduto: gli accordi di Artemide, così come formulati, non avrebbero potuto che determinare il consolidamento ulteriore del partenariato strategico tra Russia e Cina, incoraggiando le due potenze – escluse dal quadro – a coordinare con maggiore intensità, e possibilmente amalgamare, le rispettive agende per lo spazio extraterrestre. L’ultima novità proveniente InsideOver.

paoloroversi : The Good List 50 | Giulio Base - 5 consigli per futuri cineasti Una bellissima chiacchierata con @GiulioBase assolu… - MediasetTgcom24 : Tunisia, scoperta una base di jihadisti sui monti Kasserine #Tunisia - carlaruocco1 : ?? Stop plastica, l'iconica bottiglia della @CocaColaIT diventerà di #carta. Questa estate il primo prototipo a bas… - cchiaxgoldenn : io ti giudico in base alla musica che ascolti, so che è una cosa orribile ma è più forte di me - whentdwm : @coughsyurp I mean Trixie ne ha dette tante di troiate e non è che sto qui a pretendere che non sia successo, anzi… -