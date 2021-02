Traffico Roma del 23-02-2021 ore 20:00 (Di martedì 23 febbraio 2021) Luceverde Roma ritrovati dalla redazione sulla Cassia incolonnamenti all’altezza di via di Grottarossa per entrambe le direzioni e poi dal raccordo la Giustiniana verso la Storta incidente su Viale di Tor di Quinto sotto il ponte di Corso Francia verso la Flaminia Ci sono code a partire da Lungotevere Maresciallo Diaz verso Ponte Milvio anche da via Pietro lupi verso il Foro Italico sulla tangenziale verso Giovanni code a tratti proprio da viale di Tor di Quinto alla Salaria e poi all’altezza del Bivio per la Roma L’Aquila proseguendo sul percorso rubano della Romana qui è uscita dalla città code a partire da Tor Cervara sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti e code tra Nomentana e alla Prenestina incolonnamenti anche in esterna dalla Roma Fiumicino la via del mare dalla Ardeatina Romanina ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 febbraio 2021) Luceverderitrovati dalla redazione sulla Cassia incolonnamenti all’altezza di via di Grottarossa per entrambe le direzioni e poi dal raccordo la Giustiniana verso la Storta incidente su Viale di Tor di Quinto sotto il ponte di Corso Francia verso la Flaminia Ci sono code a partire da Lungotevere Maresciallo Diaz verso Ponte Milvio anche da via Pietro lupi verso il Foro Italico sulla tangenziale verso Giovanni code a tratti proprio da viale di Tor di Quinto alla Salaria e poi all’altezza del Bivio per laL’Aquila proseguendo sul percorso rubano dellana qui è uscita dalla città code a partire da Tor Cervara sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti e code tra Nomentana e alla Prenestina incolonnamenti anche in esterna dallaFiumicino la via del mare dalla Ardeatinanina ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Nomentana, tra via Nomentana Nuova e via Ettore Romagnoli. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 23-02-2021 ore 20:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sull'Ostiense tra viale Marconi e Vitinia e sulla Via Del Mare, tra via Della… - LuceverdeRoma : ????#Roma #traffico #lavori - Via Nomentana code a tratti tra Raccordo e Via Palombarese > Tor Lupara #Luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2021 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -