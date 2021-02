Sprint Google Pixel 5a | il medio-gamma potrebbe arrivare in Italia

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il prossimodel colosso di Mountain Viewessere il5a, di cui ha parlato di recente il noto leaker OnLeaks (conosciuto anche come Steve Hemmerstoffer). Come riportato da ‘voice.com‘, dal punto di vista del design le somiglianze rispetto all’attuale4a 5G sono lampanti, come anche nel caso delle dimensioni, pressoché identiche: 156,2 x 73,2 x 8,8 mm (9.4 mm all’altezza della fotocamera) per il5a, e 153,9 x 74 x 8,2mm per il4a 5G. Il dispositivo dovrebbe includere uno schermo OLED da 6.2 pollici con risoluzione FHD+ e bordi piatti, e la fotocamera presentare un doppio sensore posteriore abbinato ad un terzo (quest’ultimo magari dedicato all’autofocus con rilevamento di ...

bizcommunityit : Bonus vacanze, agevolazioni prima casa e bilanci societari: così il milleproroghe tenta lo sprint -

Ultime Notizie dalla rete : Sprint Google

OptiMagazine

... cliccate sul link qui di sopra e, dopo aver effettuato il login con il vostro account, ... In tema di auto classiche, segnaliamo che una rara Alfa Romeo GiuliaGTA 1600 Corsa è in ...Bitcoin riesce a prendere un ulterioredopo le parole di Elon Musk che lo ha considerato 'Meno 'Str...a' del contante', termine che ... Dopo L'oro, dopo, dopo Microsoft, in ottava ...Il prossimo medio-gamma del colosso di Mountain View potrebbe essere il Google Pixel 5a, di cui ha parlato di recente ...La piattaforma è un vero e proprio “punto di ritrovo” per tutti i piloti per condividere foto, video, dati tecnici, telemetrie e quant’altro riguardi le attività in pista, non solo gare ma anche turni ...