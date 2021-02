Sarebbe meglio tenere Gattuso, evitando traghettamenti e altre fesserie (Di martedì 23 febbraio 2021) Ormai è un’abitudine. Si annunciano sfracelli, si comincia alla grande, cala il buio, si manda via l’allenatore, non dopo una Via Crucis di sconfitte e qualche fuorviante vittoria. Nel tritacarne del Napoli in crisi permanente effettiva ci vanno a finire il grande Ancelotti e il piccolo Gattuso. Ognuno in missione post-Sarri. Sarri fu sostituito da Ancelotti per dare continuità al progetto europeo. Ancelotti fu defenestrato e sostituito da Gattuso per tornare indietro, a un Napoli operaio ma solido. Ora è la volta di Ringhio, che prima o poi verrà messo in partenza. Le sue colpe: forma fisica, muscoli che si strappano, qual è il suo gioco? Uno, nessuno e centomila, parafrasando Pirandello. E’ un Napoli che non trova pace. E ora si ripeterà l’errore di piazzare un nuovo outsider alla sua guida? Uno vale uno. Gattuso Mister Hyde e un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 febbraio 2021) Ormai è un’abitudine. Si annunciano sfracelli, si comincia alla grande, cala il buio, si manda via l’allenatore, non dopo una Via Crucis di sconfitte e qualche fuorviante vittoria. Nel tritacarne del Napoli in crisi permanente effettiva ci vanno a finire il grande Ancelotti e il piccolo. Ognuno in missione post-Sarri. Sarri fu sostituito da Ancelotti per dare continuità al progetto europeo. Ancelotti fu defenestrato e sostituito daper tornare indietro, a un Napoli operaio ma solido. Ora è la volta di Ringhio, che prima o poi verrà messo in partenza. Le sue colpe: forma fisica, muscoli che si strappano, qual è il suo gioco? Uno, nessuno e centomila, parafrasando Pirandello. E’ un Napoli che non trova pace. E ora si ripeterà l’errore di piazzare un nuovo outsider alla sua guida? Uno vale uno.Mister Hyde e un ...

ZZiliani : Forse sarebbe meglio se #Pieri, più che i cambi dell’Inter, riguardasse il suo arbitraggio in #BolognaJuventus 0-1… - borghi_claudio : @stefaniatalpo Ma se la germania pagasse i prodotti italiani in marchi (la 'valuta pregiata') per l'imprenditore it… - napolista : Sarebbe meglio tenere Gattuso, evitando traghettamenti e altre fesserie La Grandeur va rimandata a quando si potrà… - 0UTSZ1DE : mi sono appena ricordata il sogno di merda che ho fatto stanotte e sarebbe stato meglio se non lo avessi ricordato - 88Fedix : Sono sincera mi sarebbe piaciuto vedere un po’ cosa succedeva tra R e D! Anche x capire meglio Rosa che mosse facev… -