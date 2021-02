Sanremo: la top model Vittoria Ceretti tra le conduttrici (Di martedì 23 febbraio 2021) Sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2021 tra le conduttrici ci sarà anche la top model Vittoria Ceretti: ecco chi è Mancano ormai pochissimi giorni al Festival di Sanremo e nelle ultime ore è arrivata una novità che riguarda la top model Vittoria Ceretti. Si agigunge infatti alla lista delle donne che saliranno… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 23 febbraio 2021) Sul palco dell’Ariston per il Festival di2021 tra leci sarà anche la top: ecco chi è Mancano ormai pochissimi giorni al Festival die nelle ultime ore è arrivata una novità che riguarda la top. Si agigunge infatti alla lista delle donne che saliranno… L'articolo Corriere Nazionale.

