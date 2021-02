Roberto Deveraux edizione 2016 in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 23 febbraio 2021)Devereux andrà inalle 10 del 23 febbraio 2021 sy Rai 5. La trama è davvero caratteristica, considerato che si incentra sulla Regina Elisabetta. La versione proposta è quella messa in scena al Teatro Carlo Felice di Genova nele di cui si occupò Alfonso Antoniozzi. Sul palco nel ruolo della protagonista il grande soprano Mariella Devia, che ha reso ancor più encomiabile ilDevereux di Gaetano Donizetti. Cast e personaggi Insieme alla Devia, sul palco Francesco Lanzillotta, attuale direttore musicale del Macerata Opera Festival, ma anche Sonia Ganassi nel ruolo di Sara, duchessa di Nottingham, Stefan Pop in quello diDevereux, Conte di Essex, Mansoo Kim come Duca di Nottingham, Alessandro Fantoni nel ruolo di Lord Cecil e Claudio Ottino in quello di Sir ...