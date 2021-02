Ricercato per una condanna per truffa, scovato a Jesolo (Di martedì 23 febbraio 2021) Questa mattina a Jesolo i carabinieri di Marostica hanno rintracciato e tratto in arresto Francesco Moroni, 58enne , originario di Belluno, destinatario di un 'mandato di cattura' emesso dalla Procura ... Leggi su trevisotoday (Di martedì 23 febbraio 2021) Questa mattina ai carabinieri di Marostica hanno rintracciato e tratto in arresto Francesco Moroni, 58enne , originario di Belluno, destinatario di un 'mandato di cattura' emesso dalla Procura ...

