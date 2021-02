**Rep. Congo: team presidenza a Goma per informare Tshisekedi su inchiesta** (Di martedì 23 febbraio 2021) Kinshasa, 23 feb. (Adnkronos) – Un team della presidenza della Repubblica democratica del Congo partirà oggi per Goma per seguire l’inchiesta sull’agguato costato la vita ieri all’ambasciatore italiano Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista alla guida del loro mezzo. Lo rende noto il sito Cas-Info. I servizi competenti, si legge, sono stati istruiti a fare in modo “che sia fatta luce su questo crimine odioso nei migliori tempi possibili” e i responsabili siano “identificati e portati davanti alla giustizia”. Un comitato di crisi, presieduto dal comandante supremo delle Forze, si è riunito ieri e ha esaminato il rapporto del governatore del Nord Kivu Carly Nzanzu Kasivita. Due decisioni importanti sono state prese, oltre alla partenza di un inviato della presidenza per Roma, con ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 febbraio 2021) Kinshasa, 23 feb. (Adnkronos) – Undelladella Repubblica democratica delpartirà oggi perper seguire l’inchiesta sull’agguato costato la vita ieri all’ambasciatore italiano Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista alla guida del loro mezzo. Lo rende noto il sito Cas-Info. I servizi competenti, si legge, sono stati istruiti a fare in modo “che sia fatta luce su questo crimine odioso nei migliori tempi possibili” e i responsabili siano “identificati e portati davanti alla giustizia”. Un comitato di crisi, presieduto dal comandante supremo delle Forze, si è riunito ieri e ha esaminato il rapporto del governatore del Nord Kivu Carly Nzanzu Kasivita. Due decisioni importanti sono state prese, oltre alla partenza di un inviato dellaper Roma, con ...

_Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - UNICEF_Italia : Sgomento e cordoglio per l'attentato al convoglio dell'ONU in cui hanno perso la vita un Carabiniere e l'Ambasciato… - Adnkronos : [FLASH] ++Rep. #Congo: attacco a convoglio #Onu, morti #ambasciatore italiano e un #carabiniere++ - _marcomontanari : RT @Wikileaks_Ita: .@YouTube ha censurato il video che vede implicati soldati dell'#ONU nella Rep #CentroAfrica in comportamenti poco conso… - giovankovic : RT @Wikileaks_Ita: .@YouTube ha censurato il video che vede implicati soldati dell'#ONU nella Rep #CentroAfrica in comportamenti poco conso… -