Psi torna in Aula, consigliera Grancio cita Pertini (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma – Il Psi e’ tornato ufficialmente in Aula Giulio Cesare. Questo pomeriggio, come annunciato nei giorni scorsi, e’ stato costituito il gruppo dei socialisti in Assemblea Capitolina. A rappresentare lo storico partito della sinistra italiana e’ la consilgiera Cristina Grancio. “Il gruppo, seppur costituito da un solo consigliere- ha spiegato il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito, aprendo i lavori- si puo’ costituire alla luce del fatto che parliamo di un partito nazionale che ha anche partecipato alle ultime elezioni amministrative”. Grancio, dal suo canto, si e’ “ripresentata” all’Aula citando Pertini. “Secondo l’ex presidente socialista ‘due sono le qualita’ tipiche di chi sceglie di fare politica: l’onesta’ e il coraggio. E poi bisogna avere ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma – Il Psi e’to ufficialmente inGiulio Cesare. Questo pomeriggio, come annunciato nei giorni scorsi, e’ stato costituito il gruppo dei socialisti in Assemblea Capitolina. A rappresentare lo storico partito della sinistra italiana e’ la consilgiera Cristina. “Il gruppo, seppur costituito da un solo consigliere- ha spiegato il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito, aprendo i lavori- si puo’ costituire alla luce del fatto che parliamo di un partito nazionale che ha anche partecipato alle ultime elezioni amministrative”., dal suo canto, si e’ “ripresentata” all’ndo. “Secondo l’ex presidente socialista ‘due sono le qualita’ tipiche di chi sceglie di fare politica: l’onesta’ e il coraggio. E poi bisogna avere ...

zazoomblog : Roma torna in aula il Psi: la consigliera Grancio cita Pertini - #torna #consigliera #Grancio #Pertini - PsiEmilRomagna : RT @PartSocialista: Il Psi torna in Campidoglio con Grancio. @e_maraio: il partito è in crescita. Silvestrini, ora progetto politico per Ro… - AngeloRalf66 : RT @PartSocialista: Il Psi torna in Campidoglio con Grancio. @e_maraio: il partito è in crescita. Silvestrini, ora progetto politico per Ro… - PsiBologna : RT @PartSocialista: Il Psi torna in Campidoglio con Grancio. @e_maraio: il partito è in crescita. Silvestrini, ora progetto politico per Ro… - e_maraio : RT @PartSocialista: Il Psi torna in Campidoglio con Grancio. @e_maraio: il partito è in crescita. Silvestrini, ora progetto politico per Ro… -