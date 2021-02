Ora è possibile affittare una Futuro House a forma di disco volante (Di martedì 23 febbraio 2021) Non serve andare fino su Marte per sentirsi nello spazio. Se i paesaggi marziani trasmessi da Perseverance, il rover sbarcato sul Pianeta rosso lo scorso 18 febbraio, hanno acceso improvvise urgenze di avventure extra-terrestri, basta qualche clic su Airbnb per affittare per una notte una casa a forma di Ufo. Si trova nel deserto californiano di Joshua Tree, negli Stati Uniti, ed è una delle centinaia di Futuro House costruite nel mondo, tra gli anni ’60 e ’70, dall’architetto finlandese Matti Suuronen. Area 55 Future House, prenotabile sul sito di affitti brevi a 211 dollari a notte (circa 173 euro), è una sorta di disco volante rosso alto circa quattro metri, sollevato da terra da una struttura a paletti. È una delle oltre 60 Future House ancora in ... Leggi su wired (Di martedì 23 febbraio 2021) Non serve andare fino su Marte per sentirsi nello spazio. Se i paesaggi marziani trasmessi da Perseverance, il rover sbarcato sul Pianeta rosso lo scorso 18 febbraio, hanno acceso improvvise urgenze di avventure extra-terrestri, basta qualche clic su Airbnb perper una notte una casa adi Ufo. Si trova nel deserto californiano di Joshua Tree, negli Stati Uniti, ed è una delle centinaia dicostruite nel mondo, tra gli anni ’60 e ’70, dall’architetto finlandese Matti Suuronen. Area 55 Future, prenotabile sul sito di affitti brevi a 211 dollari a notte (circa 173 euro), è una sorta dirosso alto circa quattro metri, sollevato da terra da una struttura a paletti. È una delle oltre 60 Futureancora in ...

ilfoglio_it : L'Italia era il secondo paese in Ue per vaccinati in rapporto alla popolazione, ora è il ventesimo. Ed è tra gli ul… - RaiUno : 'Sarebbe possibile avere qualche informazione in più sul Commissario Ricciardi?' #IlCommissarioRicciardi INIZIA ORA… - Antonio_Tajani : Bene la fiducia al #GovernoDraghi. Ora non c'è tempo da perdere. Subito riforme per prendere i soldi del… - fuoridallhype_ : Discriminazione? Ma pesatele le parole, questa è la stessa roba che se litiga con una donna ce l’ha con le donne, o… - SaraOrl76282479 : @juvbrtny @legillimens_x È quello il punto..qui non si parla più di personaggio, qui entra in ballo la persona. Dop… -