Napoli | 50enne aggredisce ex compagna e figlia con il calcio della pistola

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un uomo di 50 anni di Ponticelli, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per maltrattamenti alla famiglia. A far scattare l’allarme è stata l’ex convivente. La donna ha contattato il 112 e chiesto l’intervento di una pattuglia, come riporta il meridiano news. Pochi istanti prima infatti ill’aveva colpita per futili motivi. L’uomo ha inoltre colpito anche laminore di lei con ilscacciacani. Verso di loro avrebbe esploso anche alcuni colpi per intimorirle e si sarebbe poi allontanato. Tornato pochi minuti dopo nell’abitazione l’uomo è stato bloccato e arrestato dagli agenti dei Carabinieri. Portava con sé un coltello a serramanico con lama di 8 centimetri, unaa salve ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli 50enne

La Gazzetta di Reggio

. I carabinieri del nucleo radiomobile dihanno arrestato per maltrattamenti in famiglia undi Ponticelli già noto alle forze dell'ordine. L'ex convivente ha contattato il 112 e chiesto l'intervento di una pattuglia. Poco prima ...Colpisce l'ex compagna e la figlia minorenne con il calcio di una pistola scacciacani. E' successo nel quartiere Ponticelli a. L'uomo, un, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. L'ex convivente dell'uomo ha contattato il 112 e chiesto l'intervento di una pattuglia dopo l'aggressione. Verso di loro, ...Ponticelli: La donna ha contattato il 112 e chiesto l’intervento di una pattuglia. Il 50enne aveva colpito sia lei che la figlia minore con il calcio di una pistola.NAPOLI, PONTICELL - i I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 50enne di Ponticelli già noto alle ffoo. L’ex convivente ha contattato il 112 e c ...