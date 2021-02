Milano, uomo aggredisce i passanti armato di coltello. ucciso dalla Polizia (Di martedì 23 febbraio 2021) Paura nella notte a Milano: un uomo aggredisce passanti e agenti con un coltello, ucciso dalla Polizia. Due uomini in ospedale. Un uomo aggredisce i passanti con il coltello, ucciso dalla Polizia. Notte di tensione a Milano, dove un uomo ha aggredito i passanti con un coltello con una lunga lama. L’uomo si è poi scagliato anche contro gli agenti che erano intervenuti per provare a fermarlo e che hanno dovuto aprire il fuoco per difendersi. L’aggressore è morto. Milano, uomo aggredisce ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 febbraio 2021) Paura nella notte a: une agenti con un. Due uomini in ospedale. Uncon il. Notte di tensione a, dove unha aggredito icon uncon una lunga lama. L’si è poi scagliato anche contro gli agenti che erano intervenuti per provare a fermarlo e che hanno dovuto aprire il fuoco per difendersi. L’aggressore è morto....

Agenzia_Ansa : Aggredisce passanti e agenti a Milano, ucciso. L'uomo, con precedenti, forse in stato alterato, si è scagliato anch… - Peppearia : RT @cjmimun: Un uomo che la scorsa notte a Milano ha aggredito dei passanti , armato di un coltello, e' stato ucciso dagli agenti interven… - news_mondo_h24 : Milano, uomo aggredisce i passanti armato di coltello. ucciso dalla Polizia - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Aggredisce passanti e agenti a Milano, ucciso. L'uomo, con precedenti, forse in stato alterato, si è… - PrincipiFranco : RT @IlPrimatoN: L'uomo aveva 45 anni e precedenti per spaccio e reati contro la persona -