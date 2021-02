Meglio in quattro al ristorante che in 24 in casa, dice Fontana (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - "Molto Meglio quattro persone che cenano al ristorante sedute a un tavolo distanziate, che gli assembramenti che abbiamo visto domenica davanti allo stadio di San Siro o la sera fuori dai bar": ad affermarlo è il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in un'intervista a Repubblica. "La gente comincia ad essere esasperata. E poi finisce che magari a tavola a casa si trovano in ventiquattro", ha sottolineato l'esponente leghista, "Meglio dare un po' di libertà controllata che regole rigide che vengono violate senza che nessuno intervenga". Per Fontana il governo Draghi è partito con il piede giusto: "Il ministro del Turismo Garavaglia, appena è stata annunciata la chiusura degli impianti di sci, è venuto qui a parlare con tutti i ... Leggi su agi (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - "Moltopersone che cenano alsedute a un tavolo distanziate, che gli assembramenti che abbiamo visto domenica davanti allo stadio di San Siro o la sera fuori dai bar": ad affermarlo è il governatore della Lombardia, Attilio, in un'intervista a Repubblica. "La gente comincia ad essere esasperata. E poi finisce che magari a tavola asi trovano in venti", ha sottolineato l'esponente leghista, "dare un po' di libertà controllata che regole rigide che vengono violate senza che nessuno intervenga". Peril governo Draghi è partito con il piede giusto: "Il ministro del Turismo Garavaglia, appena è stata annunciata la chiusura degli impianti di sci, è venuto qui a parlare con tutti i ...

