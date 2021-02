Lo sfogo di Natale Giunta contro Barbara d’Urso | “La devi smettere”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 23 febbraio 2021) In generesui social parla di cucina, raramente della sua vita privata ma questa volta unodello chefsta facendo molto rumore. Lo chef siciliano conosce bene la televisione, l’ha fatta per anni e continua a partecipare ai programmi in cui può portare la sua cucina, uno dei tanti punti forti della splendida Sicilia. L’attacco allaè pesante,l’accusa di fornire al pubblico un’immagine che non è quella reale della sua isola, di ridere delle persone ignoranti, di proporre nel suo programma della domenica quello che la Sicilia non è, solo per ridicolizzare.ha partecipato per anni a La prova del cuoco, l’abbiamo visto anche in ...