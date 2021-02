Le trapiantano i polmoni ma il donatore aveva la Covid, donna muore dopo l’intervento (Di martedì 23 febbraio 2021) . Una donna americana affetta da malattia polmonare ostruttiva cronica ha perso la vita per Covid-19 dopo aver ricevuto un trapianto di polmoni. La donatrice (asintomatica) era infatti contagiata dal coronavirus SARS-CoV-2, ma il tampone cui era stata sottoposta post portem e i controlli sugli organi avevano dato esito negativo. È il primo caso noto in letteratura scientifica. Una donna del Michigan, Stati Uniti, è morta a causa dell’infezione da coronavirus SARS-CoV-2 contratta attraverso un trapianto di polmoni. Gli organi donati, infatti, erano infettati dal patogeno pandemico, sebbene i rigorosi test cui erano stati sottoposti prima dell’intervento erano risultati negativi, così come il tampone rinofaringeo della donatrice (asintomatica). Si ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 23 febbraio 2021) . Unaamericana affetta da malattia polmonare ostruttiva cronica ha perso la vita per-19aver ricevuto un trapianto di. La donatrice (asintomatica) era infatti contagiata dal coronavirus SARS-CoV-2, ma il tampone cui era stata sottoposta post portem e i controlli sugli organino dato esito negativo. È il primo caso noto in letteratura scientifica. Unadel Michigan, Stati Uniti, è morta a causa dell’infezione da coronavirus SARS-CoV-2 contratta attraverso un trapianto di. Gli organi donati, infatti, erano infettati dal patogeno pandemico, sebbene i rigorosi test cui erano stati sottoposti prima delerano risultati negativi, così come il tampone rinofaringeo della donatrice (asintomatica). Si ...

