La costruzione della pace nel Caucaso? Una strada a doppio senso (Di martedì 23 febbraio 2021) La seconda guerra del Nagorno Karabakh è terminata con la firma della dichiarazione trilaterale di Russia, Azerbaigian e Armenia del 10 novembre 2020, che ha effettivamente concluso il conflitto fra Armenia e Azerbaigian protrattosi per tre decenni. La dichiarazione conteneva molte clausole importanti che, oltre ad aver garantito la cessazione delle ostilità militari, hanno permesso InsideOver.

