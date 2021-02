In aumento i ricoveri nei reparti Covid: quali regioni sono sopra la soglia d’allerta (Di martedì 23 febbraio 2021) Sorpassano il 40% di posti occupati (esclusa la terapia intensiva) Umbria (56%), provincia autonoma di Bolzano (47%), Marche (46%) e Molise (44%). Poco sotto l’Abruzzo (39%) Il bollettino del 23 febbraio del ministero della Salute segnala 13.314 nuovi casi di coronavirus su 303.850 tamponi effettuati in 24 ore (compresi i test antigenici). La percentuale di positivi è al 4,38%, le vittime registrate in un giorno sono 356 Leggi su tg24.sky (Di martedì 23 febbraio 2021) Sorpassano il 40% di posti occupati (esclusa la terapia intensiva) Umbria (56%), provincia autonoma di Bolzano (47%), Marche (46%) e Molise (44%). Poco sotto l’Abruzzo (39%) Il bollettino del 23 febbraio del ministero della Salute segnala 13.314 nuovi casi di coronavirus su 303.850 tamponi effettuati in 24 ore (compresi i test antigenici). La percentuale di positivi è al 4,38%, le vittime registrate in un giorno356

