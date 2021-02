Il calcio piange Willy Ta Bi | due anni fa vinceva lo scudetto Primavera con l' Atalanta

(Di martedì 23 febbraio 2021)Braciano Ta Bi aveva soltanto 21e il sogno di diventare calciatore. È morto questa mattina, dopo una lunga malattia. Neanche duefa,era in campo nelladell'...

Willy Braciano Ta Bi aveva soltanto 21 anni e il sogno di diventare calciatore. È morto questa mattina, dopo una lunga malattia. Neanche due anni fa, Willy era in campo nella Primavera dell'Atalanta ... Il centrocampista ivoriano ha vinto il titolo nel 2019 con la squadra di Brambilla. Un tumore al fegato lo aveva costretto ad abbandonare l'attività agonistica ...