Grande Fratello Vip, Dayane Mello si dichiara a Rosalinda Celentano: “Io ti amo”. lei reagisce così (Di martedì 23 febbraio 2021) “Era amore, non era amicizia: io ho provato amore per questa donna”. Dopo cinque mesi di “Grande Fratello Vip”, Dayane Mello spariglia le carte e svela i suoi veri sentimenti per Rosalinda Cannavò, fu Adua Del Vesco. Per la modella brasiliana, è stato amore. L’ha confessato durante un confessionale, trasmesso nel corso dell’ultima puntata del reality di Canale 5. “È nato un amore da parte mia e, sono convinta, anche da parte di Rosalinda. Non è sbocciato per paura”, sono state le parole usate dalla modella brasiliana, che ha ammesso di aver già avuto, in passato, delle storie con persone del suo stesso sesso. “Io sono già stata innamorata di un’altra donna. Io sono la prima persona che è stata a letto sia con uomini, sia con donne”, ha continuato Dayane, facendo – di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) “Era amore, non era amicizia: io ho provato amore per questa donna”. Dopo cinque mesi di “Vip”,spariglia le carte e svela i suoi veri sentimenti perCannavò, fu Adua Del Vesco. Per la modella brasiliana, è stato amore. L’ha confessato durante un confessionale, trasmesso nel corso dell’ultima puntata del reality di Canale 5. “È nato un amore da parte mia e, sono convinta, anche da parte di. Non è sbocciato per paura”, sono state le parole usate dalla modella brasiliana, che ha ammesso di aver già avuto, in passato, delle storie con persone del suo stesso sesso. “Io sono già stata innamorata di un’altra donna. Io sono la prima persona che è stata a letto sia con uomini, sia con donne”, ha continuato, facendo – di ...

Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - GrandeFratello : La finale si avvicina e non potevamo non farvi rivivere tutti i momenti più emozionanti di questa edizione! ????… - siscriveconlae : RT @tempoweb: Grande Fratello Vip, il tradimento di Dayane che manda al televoto l'amica Rosalinda #gfvip5 #iltempoquotidiano https://t.co… - solodallamente : RT @CheLamenta: Mi fanno morire i fan del grande fratello che si scioccano che un ragazzo gay sia bifobico come se non fosse la norma che n… -