Giro di vite sui locali | l' aperitivo al porto ' disponibile' solamente per i viaggiatori

ayrvian : RT @MondoMercati: Pechino, giro di vite sulle piattaforme di pagamento online - antonio_randino : RT @MondoMercati: Pechino, giro di vite sulle piattaforme di pagamento online - sole24ore : RT @MondoMercati: Pechino, giro di vite sulle piattaforme di pagamento online - Rainbow_Uapa : RT @AndreD81: @Rainbow_Uapa Ristoranti con pubblico all'interno il 14 febbraio nonostante la zona arancione, tanti turisti dalla Francia pe… - sole24ore : Pechino, giro di vite sulle piattaforme di pagamento online -

Ultime Notizie dalla rete : Giro vite

Il Sole 24 ORE

ANCONA - Un aperitivo al porto da oggi può costare una multa salata. Il Comune ha infatti deciso undinei confronti dei locali del porto. Da oggi i baristi potranno servire alimenti e bevande 'esclusivamente ai viaggiatori muniti di titolo di viaggio nelle sole giornate di imbarco e di ...Qualcuno mi accusa di essere un tipo malinconico, che va sempre investito di nero. Ma non è ... Nelle mie tanteho subito ingiustizie profonde che per fortuna non mi son costate la vita, ma ...ANCONA - Un aperitivo al porto da oggi può costare una multa salata. Il Comune ha infatti deciso un giro di vite nei confronti dei locali del porto. Da oggi i baristi potranno ...Già chiuse le scuole a Sansepolcro, Chiusi, Monteroni e Sovicille. Il sindaco De Mossi lo farà oggi. Alle Scotte reparti ormai pieni ...