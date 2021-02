GF Vip, Tommaso Zorzi contro Dayane Mello: ”La tua maschera è caduta” (Di martedì 23 febbraio 2021) Al GF Vip, la scelta di Dayane Mello di nominare la sua amica Rosalinda Cannavò non ha convito Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. La showgirl e l’influencer milanese nella decisione della modella brasiliana ci hanno visto infatti della falsità. Scopriamo insieme cos’è successo nel dopo puntata. GF Vip news, Stefania Orlando parla con Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta della scelta di Dayane Mello Nella Casa del GF Vip, in queste ore, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta in cucina hanno commentato la scelta fatta da Dayane Mello in puntata. La showgirl ha rivelato di non riuscire a comprendere ‘il ragionamento che ha spinto Dayane ha nominare la sua amica ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 23 febbraio 2021) Al GF Vip, la scelta didi nominare la sua amica Rosalinda Cannavò non ha convitoe Stefania Orlando. La showgirl e l’influencer milanese nella decisione della modella brasiliana ci hanno visto infatti della falsità. Scopriamo insieme cos’è successo nel dopo puntata. GF Vip news, Stefania Orlando parla cone Andrea Zelletta della scelta diNella Casa del GF Vip, in queste ore, Stefania Orlando,e Andrea Zelletta in cucina hanno commentato la scelta fatta dain puntata. La showgirl ha rivelato di non riuscire a comprendere ‘il ragionamento che ha spintoha nominare la sua amica ...

MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - fanpage : Tommaso Zorzi, un predestinato della tv italiana. Porta il suo GF Vip Late Show a gareggiare con le maggiori reti… - trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - chiaxdlibyh : RT @advorelou: Tommaso Zorzi non è un concorrente del Grande Fratello Vip è il Grande Fratello Vip perché se non c’era lui col cavolo che a… - vip_erella : @martinapercuoco @DivinoZo No, però non gridate alla squalifica di Tommaso, altrimenti la vostra ama dovrebbe essere fuori da mesi -