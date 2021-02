Gasperini “Il Real ha blasone ma noi più entusiasmo”

(Di martedì 23 febbraio 2021) BERGAMO (ITALPRESS) – “Ilè la squadra più titolata al mondo, quella che ha più introiti, più, è un evento per l’Atalanta incontrarlo in Champions. Ma poi c’è il campo e dobbiamo spostare l’attenzione sulla partita”. Gian Pierovuole che la sua Dea affronti domani i blancos senza timori reverenziali, al di là delle tante assenze nelle fila della squadra di Zidane. “Hanno l’abitudine a giocare questa competizione in modo sempre vincente – ricorda ai microfoni di Sky Sport – E’ innegabile che ci sono molti giocatori assenti e questo gli toglie un pò di forza ma quelli che vanno in campo sono dei titolari e dobbiamo affrontare ilal meglio delle nostre possibilità”. “In cosa siamo superiori? Nell’– continua– Non abbiamo la loro abitudine ...

I l tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia della prestigiosa sfida d'andata degli ottavi di Champions contro il Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa via Zoom sottolineando la grande opportunità dei suoi di ...Sarà un'Atalanta che prenderà posizione. Anche contro il Real Madrid. L'anima della squadra di Gian Piero Gasperini è sempre stata questa e così sarà anche contro gli spagnoli. Non sarà neutrale e nemmeno attendista. Una posizione la prenderà per andare ...(askanews) - E' vigilia Real per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. 'È un risultato che si gioca in due partite. Il risultato ideale sarebbe vincere, ma dobbiamo stare attenti. Troveremo una squadra ..."Il Real è la squadra più titolata al mondo, quella che ha più introiti, più blasone, è un evento per l'Atalanta incontrarlo in Champions. Ma poi c'è il campo e dobbiamo spostare l'attenzione sulla ...