Franco Gatti | come è morto davvero il figlio Alessio | aveva solo 23 anni

(Di martedì 23 febbraio 2021) L’ex Ricchi e Poveriha perso undi soli 23, una tragedia che lo ha segnato per sempre. L’incubo di qualsiasi genitore, perdere un, colpisce anche i nostri cari VIP, che purtroppo non sono affatto immuni alle tragedie della vita. Lo sa bene, una delle celebri voci dei Ricchi e Poveri e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

... Fabrizio Confortini , 42 anni, di Pescara, Eugenio Russo , 37 anni, di Roma, Leonardo, 48 ... Roberto Verdecchia , Gianluca Presutti ,Colucci , Vittoriano Frigioni , Leonardo Casciere , ...... verranno punteggiate dai racconti, stimolati a dovere da Carlo Conti , di Angela Brambati, Angelo Sotgiu,e Marina Occhiena. E ancora: Pochissimi ospiti fra i quali ci sarà il ...Stasera su Rai1, alle 21:25, tornano in scena i Ricchi e Poveri per lo speciale intitolato Che sarà sarà, condotto da Carlo Conti, del ciclo A grande richiesta. Stasera su Rai1, alle 21:25, appuntamen ...Franco Gatti dei Ricchi e Poveri parla della tragica morte del figlio: "era un genio. Ha fatto una cazzata in vita sua e l'ha pagata cara".