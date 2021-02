Flora Canto seconda dolce attesa: “Il nostro secondo miracolo” (Di martedì 23 febbraio 2021) Felice, entusiasta e molto innamorata, Flora Canto ha annunciato su Instagram di essere in dolce attesa. Con uno scatto accompagnato da una didascalia che esprime la gioia del momento la showgirl ha rivelato di essere incinta per la seconda volta, un’attesa voluta e cercata nonostante il momento storico non offra molte opportunità per chi desidera allargare la famiglia. Una scelta quella di Flora e Enrico Brignano che conferma quanta affinità ci sia fra loro, ma soprattutto quanto affetto li lega. “In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina… Ed è così che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto..Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Felice, entusiasta e molto innamorata,ha annunciato su Instagram di essere in. Con uno scatto accompagnato da una didascalia che esprime la gioia del momento la showgirl ha rivelato di essere incinta per lavolta, un’voluta e cercata nonostante il momento storico non offra molte opportunità per chi desidera allargare la famiglia. Una scelta quella die Enrico Brignano che conferma quanta affinità ci sia fra loro, ma soprattutto quanto affetto li lega. “In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina… Ed è così che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto..Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia ...

chetempochefa : “Amore di papà lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia ?? tra poco saremo in 4...” -… - QuotidianPost : Flora Canto seconda dolce attesa: “Il nostro secondo miracolo” - flamanc24 : RT @chetempochefa: “Amore di papà lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia ?? tra poco saremo in 4...” - @EnricoBrig… - MediasetTgcom24 : Flora Canto in dolce attesa: “Il nostro secondo miracolo” #floracanto - DonnaGlamour : Flora Canto ed Enrico Brignano genitori bis: “Il nostro piccolo, secondo miracolo” -