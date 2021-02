Emanuele Scieri, la Cassazione sulla giurisdizione: “Deciderà la magistratura ordinaria” (Di martedì 23 febbraio 2021) Sarà la magistratura ordinaria ad occuparsi del processo per l’omicidio di Emanuele Scieri, il parà ucciso a Pisa il 13 settembre 1999. È la decisione della I sezione penale della Cassazione che ha così risolto il conflitto di giurisdizione insorto tra il giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Roma e il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa. La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, disponendo la trasmissione a Pisa. Il prossimo 29 marzo è prevista la ripresa dell’udienza preliminare del procedimento per la morte del giovane parà siracusano morto nella caserma “Gamerra” della città toscana. Una vicenda per la quale sono indagati per omicidio volontario con l’aggravante dei futili motivi i tre ex caporali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Sarà laad occuparsi del processo per l’omicidio di, il parà ucciso a Pisa il 13 settembre 1999. È la decisione della I sezione penale dellache ha così risolto il conflitto diinsorto tra il giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Roma e il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa. La Corte ha dichiarato ladel giudice ordinario, disponendo la trasmissione a Pisa. Il prossimo 29 marzo è prevista la ripresa dell’udienza preliminare del procedimento per la morte del giovane parà siracusano morto nella caserma “Gamerra” della città toscana. Una vicenda per la quale sono indagati per omicidio volontario con l’aggravante dei futili motivi i tre ex caporali ...

