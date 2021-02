Draghi a Ciampino per accogliere le salme dell' ambasciatore e del carabiniere

(Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - Il presidente del Consiglio, Mario, sarà questa sera all'aeroporto diperleLuca Attanasio e delVittorio Iacovacci, uccisi ieri in un attentato in Congo. L'aereo militare con a bordo ledi Attanasio e Iacovacci è decollato alle 16.20 da Goma, capitale del Nord Kivu, e dovrebbe atterrare in Italia in tarda serata, intorno alle 23.

