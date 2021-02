Dobbiamo arrenderci all'irregolarità? (Di martedì 23 febbraio 2021) (diLaura Zanfrini *) Il tema dell’irregolarità accompagna, da sempre, la vicenda migratoria italiana, rappresentando una delle principali pietre d’inciampo alla positiva evoluzione dei rapporti interetnici e, insieme, un fenomeno strettamente connesso alla piaga atavica dell’economia sommersa e alla sua straordinaria diffusione in quei settori che, non a caso, risultano particolarmente attrattivi nei confronti delle fasce più deboli dell’offerta di lavoro. Tuttavia, il confine tra regolarità e irregolarità è assai più incerto e poroso di quanto non sia spesso percepito (e rappresentato da una narrazione che dipinge gli immigrati irregolari come una sorta di specie geneticamente diversa – e “inferiore” – a quella degli immigrati regolari). E ciò non solo perché i passaggi da irregolare a regolare (e viceversa) sono tutt’altro che rari nelle biografie ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) (diLaura Zanfrini *) Il tema dell’accompagna, da sempre, la vicenda migratoria italiana, rappresentando una delle principali pietre d’inciampo alla positiva evoluzione dei rapporti interetnici e, insieme, un fenomeno strettamente connesso alla piaga atavica dell’economia sommersa e alla sua straordinaria diffusione in quei settori che, non a caso, risultano particolarmente attrattivi nei confronti delle fasce più deboli dell’offerta di lavoro. Tuttavia, il confine tra regolarità eè assai più incerto e poroso di quanto non sia spesso percepito (e rappresentato da una narrazione che dipinge gli immigrati irregolari come una sorta di specie geneticamente diversa – e “inferiore” – a quella degli immigrati regolari). E ciò non solo perché i passaggi da irregolare a regolare (e viceversa) sono tutt’altro che rari nelle biografie ...

HuffPostItalia : Dobbiamo arrenderci all'irregolarità? - messyygurl : NO, non dobbiamo arrenderci e dare il nostro massimo! Però sappiate che abbiamo un’intera Nazione contro, incattivi… - MarikaSurace : Oggi alle 11 Fondazione Ismu presenta il Rapporto migrazioni del 2020. Tra i temi a mio parere più interessanti: Do… - elepalermo : RT @aisaludovica: QUESTO È UN TELEVOTO CONTRO DAYANE. E DOBBIAMO ESSERE PIÙ UNITI CHE MAI. UN ULTIMO SFORZO, NON POSSIAMO ARRENDERCI ORA. S… - alwavsbeenyou : RT @aisaludovica: QUESTO È UN TELEVOTO CONTRO DAYANE. E DOBBIAMO ESSERE PIÙ UNITI CHE MAI. UN ULTIMO SFORZO, NON POSSIAMO ARRENDERCI ORA. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Dobbiamo arrenderci Cambiano i governi, non cambia la politica È ora di prenderne atto? È ora di deporre le armi, di stracciare al fine questa Costituzione che pure ci infiamma ancora? Dobbiamo arrenderci all'evidenza che in Italia si possono cambiare pure i ...

Covid, il senso della morte da privata a collettiva Mai come quest'anno ci siamo accorti del grande mistero cui dobbiamo arrenderci. Ed per questo che abbiamo sentito una grande necessit di rimettere in ordine, di rimetterci in ordine. Morire vuol ...

Covid, il senso della morte da privata a collettiva Corriere della Sera Dobbiamo arrenderci all'irregolarità? (di Laura Zanfrini *) Il tema dell’irregolarità accompagna, da sempre, la vicenda migratoria italiana, rappresentando una delle principali pietre d’inciampo alla positiva evo ...

Cambiano i governi, non cambia la politica Le ragioni più profonde e vere stanno sempre più in alto rispetto al nostro chiacchiericcio di quartiere, la cosa paradossale è che anche le discussioni parlamentari sono state ...

È ora di prenderne atto? È ora di deporre le armi, di stracciare al fine questa Costituzione che pure ci infiamma ancora?all'evidenza che in Italia si possono cambiare pure i ...Mai come quest'anno ci siamo accorti del grande mistero cui. Ed per questo che abbiamo sentito una grande necessit di rimettere in ordine, di rimetterci in ordine. Morire vuol ...(di Laura Zanfrini *) Il tema dell’irregolarità accompagna, da sempre, la vicenda migratoria italiana, rappresentando una delle principali pietre d’inciampo alla positiva evo ...Le ragioni più profonde e vere stanno sempre più in alto rispetto al nostro chiacchiericcio di quartiere, la cosa paradossale è che anche le discussioni parlamentari sono state ...