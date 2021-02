Congo: la sparatoria tra Polizia e gli assassini di Luca Attanasio | video (Di martedì 23 febbraio 2021) Le immagini provengono da Kibumba, dove è stato attaccato il convoglio Wfp su cui viaggiavano l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. I due uomini sono stati uccisi insieme all'autista Congolese Mustapha Milambo. Il video è stato girato nel momento dell'imboscata da un uomo del villaggio, in cui sono ben visibili e udibili la paura e le urla delle persone che lasciano a terra i propri mezzi di trasporto per scappare. Guarda tutti i video sparatoria Argentina Nonesparatoria Hong Kong Usa, sparatoria a Long Beach con tre morti e nove feriti Leggi su panorama (Di martedì 23 febbraio 2021) Le immagini provengono da Kibumba, dove è stato attaccato il convoglio Wfp su cui viaggiavano l'ambasciatoree il carabiniere Vittorio Iacovacci. I due uomini sono stati uccisi insieme all'autistalese Mustapha Milambo. Ilè stato girato nel momento dell'imboscata da un uomo del villaggio, in cui sono ben visibili e udibili la paura e le urla delle persone che lasciano a terra i propri mezzi di trasporto per scappare. Guarda tutti iArgentina NoneHong Kong Usa,a Long Beach con tre morti e nove feriti

tvprato : Agguato in Congo, è pratese l’italiano sopravvissuto alla sparatoria: era sul convoglio con l’ambasciatore Attanasio - IlTirrenoPrato : Rocco Leone da 20 anni lavora in un'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare: è uscito il… - mimma42 : RT @Libero_official: Nella sparatoria in cui sono stati uccisi l'ambasciatore #Attanasio e il carabiniere #Iacovacci c'erano anche i soldat… - lana_carlotta : RT @Libero_official: Nella sparatoria in cui sono stati uccisi l'ambasciatore #Attanasio e il carabiniere #Iacovacci c'erano anche i soldat… - Caronte85953837 : Forse l'ambasciatore e il carabiniere sono stati uccisi dal fuoco amico durante una sparatoria. Si pensa che si tra… -