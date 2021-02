Bayern | Rummenigge | “Contro la Lazio con tanti assenti ma abbiamo una rosa ampia”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 23 febbraio 2021) Torna in Italia Karl-Heinz, ex calciatore dell'Inter e attuale Ceo del. Il manager tedesco in vista del match di andata degli ottavi di finale di Champions League in programma questa sera all'Olimpicolaha parlato di alcuni temi della partita a Sky Sport: "Purtroppodelle assenze, non solo a causa di alcuni infortuni ma anche per il Covid. Maunae non ci sono dubbi sul fatto che possiamo fare bene anche a Roma con la. La squadra è molto motivata,vinto la Champions l’anno scorso e vogliamo fare bene anche quest'anno. Sarà anche una sfida tra bomber, Immobile per lae Lewandowski per noi. Sono entrambi molto bravi. Immobile ...