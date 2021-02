Barbara D’Urso chiude: ecco chi prende il suo posto (Di martedì 23 febbraio 2021) È Dagospia a riporta la notizia della probabile chiusura anticipata di Live Non è la D'Urso a causa degli ascolti bassi. Mediaset starebbe mettendo in campo un piano di rinnovo palinsesti per la b, collocando, al posto di Barbara D'Urso, il Ciao Darwin serale di Paolo Bonolis. L'articolo a firma Giuseppe Candela riporta per l'eventuale chiusura il periodo tra fine marzo e inizio aprile: "Il discusso talk show alle prese con i bassi ascolti, tra il 10-12% fino a notte fonda, dovrebbe salutare il pubblico di Canale 5 addirittura tra fine marzo e inizio aprile". Stando a quanto riportato, la D'Urso dovrà lasciare il presidio domenicale al collega Paolo Bonolis dall'11 aprile, chiudendo il suo ciclo di messe in onda già a partire dalla fine di marzo. Una misura nasata già dal cambio di studio annunciato di recente e dovuto ... Leggi su howtodofor (Di martedì 23 febbraio 2021) È Dagospia a riporta la notizia della probabile chiusura anticipata di Live Non è la D'Urso a causa degli ascolti bassi. Mediaset starebbe mettendo in campo un piano di rinnovo palinsesti per la b, collocando, aldiD'Urso, il Ciao Darwin serale di Paolo Bonolis. L'articolo a firma Giuseppe Candela riporta per l'eventuale chiusura il periodo tra fine marzo e inizio aprile: "Il discusso talk show alle prese con i bassi ascolti, tra il 10-12% fino a notte fonda, dovrebbe salutare il pubblico di Canale 5 addirittura tra fine marzo e inizio aprile". Stando a quanto riportato, la D'Urso dovrà lasciare il presidio domenicale al collega Paolo Bonolis dall'11 aprile,ndo il suo ciclo di messe in onda già a partire dalla fine di marzo. Una misura nasata già dal cambio di studio annunciato di recente e dovuto ...

