Atletico Madrid-Chelsea in chiaro in tv? Data, orario e dove vederla in streaming (Di martedì 23 febbraio 2021) Prosegue il programma dell’anData degli ottavi di finale Champions League 2020/2021. L’Atletico Madrid, primo in Liga e qualificatisi alla fase ad eliminazione diretta conquistando il secondo posto del girone dietro al Bayern Monaco, si prepara a sfidare il Chelsea che ha vinto il proprio raggruppamento battendo la concorrenza del Siviglia. Appuntamento da non perdere oggi martedì 23 febbraio alle ore 21 nel palcoscenico dell’Arena Na?ional? di Bucarest in Romania. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sku Sport Football e Sky Sport, mentre la diretta streaming si potrà seguire attraverso Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) Prosegue il programma dell’andegli ottavi di finale Champions League 2020/2021. L’, primo in Liga e qualificatisi alla fase ad eliminazione diretta conquistando il secondo posto del girone dietro al Bayern Monaco, si prepara a sfidare ilche ha vinto il proprio raggruppamento battendo la concorrenza del Siviglia. Appuntamento da non perdere oggi martedì 23 febbraio alle ore 21 nel palcoscenico dell’Arena Na?ional? di Bucarest in Romania. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sku Sport Football e Sky Sport, mentre la direttasi potrà seguire attraverso Sky Go. SportFace.

