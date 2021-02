AstraZeneca fino a 65 anni, via libera del Ministero (Di martedì 23 febbraio 2021) Vaccino Covid, il Ministero della Salute autorizza la somministrazione del vaccino AstraZeneca fino a 65 anni. Il Ministero della Salute ha approvato la somministrazione del vaccino AstraZeneca fino a 65 anni. La decisione arriva dopo che la Commissione dell’Agenzia italiana del farmaco si era espressa a favore. Ministero della Salute, via libera alla somministrazione di AstraZeneca fino a 65 anni Dopo il parere positivo espresso dalla Commissione dell’Aifa, il Ministero della Salute autorizza la somministrazione del vaccino AstraZeneca fino a 65 anni. Come specificato nella comunicazione, le ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 febbraio 2021) Vaccino Covid, ildella Salute autorizza la somministrazione del vaccinoa 65. Ildella Salute ha approvato la somministrazione del vaccinoa 65. La decisione arriva dopo che la Commissione dell’Agenzia italiana del farmaco si era espressa a favore.della Salute, viaalla somministrazione dia 65Dopo il parere positivo espresso dalla Commissione dell’Aifa, ildella Salute autorizza la somministrazione del vaccinoa 65. Come specificato nella comunicazione, le ...

